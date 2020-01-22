Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института социологии ФНИСЦ РАН, с которыми ознакомился RT.

Так, 52% опрошенных жителей России полагают, что на успех влияет не упорный труд, а везение и личные связи.

В то же время 48% респондентов согласились с тем, что упорный труд в долговременной перспективе в основном приводит к улучшению жизни.

При этом 63% участников опроса уверены, что человек должен иметь только доходы, заработанные честным трудом. 37% опрошенных считают, что можно иметь любые доходы, независимо от их источника.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов старше 18 лет из 22 регионов России.

Согласно результатам опроса, ранее представленным RT, 74% россиян собираются сменить работу в 2020 году.