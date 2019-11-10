Эксперты выяснили, какую модель семейных отношений выбирает молодёжь

Специалисты из Института социологии ФНИСЦ РАН выяснили, какую модель отношений предпочла бы российская молодёжь для своей будущей семьи. С результатами исследования ознакомился RT.

Согласно результатам опроса, 53% студентов обоих полов выступают за профессионально ориентированную модель без разделения семейных ролей. То есть роли мужчины и женщины в семье равнозначны, при этом оба партнёра больше внимания уделяют своему профессиональному развитию.

За семейно ориентированную модель без разделения семейных ролей (оба партнёра находятся в равных правах, основной приоритет — семья, а не карьера) высказались 19% опрошенных.

Модель с частичной занятостью матерей на протяжении всего семейного пути (либо только в период ухода за детьми) поддержали 18% респондентов.

Среди опрошенных лишь 9% студентов выступили за консервативную модель семьи (отец — добытчик, мать — домохозяйка) и 1% — за матриархальную (семью обеспечивает женщина, а мужчина ухаживает за детьми).

Исследователи отмечают, что в целом разница между ответами юношей и девушек невелика. Однако девушки чаще предпочитают профессионально ориентированную модель семьи без разделения семейных ролей (этот вариант выбрали 60% всех девушек), а молодые люди — консервативную (13% всех юношей).

В исследовании приняли участие 1,4 тыс. студентов в возрасте от 20 до 24 лет из двух городов России.

Ранее исследование показало, что четверть россиян выступает против сожительства.