Эксперты выяснили, какую модель семейных отношений выбирает молодёжь

Короткая ссылка
Николай Соколов
Специалисты из Института социологии ФНИСЦ РАН выяснили, какую модель отношений предпочла бы российская молодёжь для своей будущей семьи. С результатами исследования ознакомился RT.
Эксперты выяснили, какую модель семейных отношений выбирает молодёжь
  • Pixabay

Согласно результатам опроса, 53% студентов обоих полов выступают за профессионально ориентированную модель без разделения семейных ролей. То есть роли мужчины и женщины в семье равнозначны, при этом оба партнёра больше внимания уделяют своему профессиональному развитию. 

За семейно ориентированную модель без разделения семейных ролей (оба партнёра находятся в равных правах, основной приоритет — семья, а не карьера) высказались 19% опрошенных. 

Модель с частичной занятостью матерей на протяжении всего семейного пути (либо только в период ухода за детьми) поддержали 18% респондентов. 

Среди опрошенных лишь 9% студентов выступили за консервативную модель семьи (отец — добытчик, мать — домохозяйка) и 1% — за матриархальную (семью обеспечивает женщина, а мужчина ухаживает за детьми).

Исследователи отмечают, что в целом разница между ответами юношей и девушек невелика. Однако девушки чаще предпочитают профессионально ориентированную модель семьи без разделения семейных ролей (этот вариант выбрали 60% всех девушек), а молодые люди — консервативную (13% всех юношей).

В исследовании приняли участие 1,4 тыс. студентов в возрасте от 20 до 24 лет из двух городов России.

Ранее исследование показало, что четверть россиян выступает против сожительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить