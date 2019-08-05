В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб

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Александра Рыкова
В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб
  • © pixabay.com

Больше всего браков в 2018 году было зарегистрировано в период с июля по сентябрь — 377,4 тыс.

На втором месте — период с апреля по июнь (222,3 тыс.). 

С октября по декабрь было зарегистрировано 208,5 тыс. актов о заключении брака, наименее популярный сезон среди молодожёнов — период с января по март (158,7 тыс. браков). 

Всего в 2018 году в России было заключено 967 тыс. браков, уточнили в Минюсте. 

Ранее исследование Института социально-политических исследований РАН показало, что 25% россиян негативно относятся к сожительству (когда пара проживает вместе, но не состоит в официальном браке). 

Почти треть (27%) опрошенных считают внебрачный союз нормой.

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