Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков

Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года. Соответствующую информацию RT предоставили в Минюсте России.

Больше всего браков в начале этого года было заключено в Москве — 13,8 тыс.

На втором месте — Московская область (9,6 тыс). Далее идут Санкт-Петербург (почти 8 тыс. браков), Краснодарский край (6,8 тыс.) и Свердловская область (5,1 тыс.).

Наименьшее количество браков было зарегистрировано в Республике Алтай (240), Республике Калмыкия (206), Магаданской области (219), Еврейской автономной области (194) и Чукотском автономном округе (77).

Всего в первом квартале этого года в России было заключено 160,9 тыс. браков. Это на 2,1 тыс больше, чем за такой же период 2018 года.

Ранее исследование Института социально-политических исследований РАН показало, что 25% россиян негативно относятся к сожительству (когда пара проживает вместе, но не состоит в официальном браке).

Почти треть (27%) опрошенных считают внебрачный союз нормой.