Большинство россиянок считают, что мужчины могут ухаживать за детьми не хуже женщин

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Большая часть россиянок (71%) полагают, что мужчины в состоянии ухаживать за детьми и заниматься домашним хозяйством не хуже женщин. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Большинство россиянок считают, что мужчины могут ухаживать за детьми не хуже женщин
  • © pixabay.com

Кроме того, 58% респонденток считают нормальным, когда после рождения ребёнка отец ухаживает за новорождённым, а мать выходит на работу. Мужчины высказывают такое мнение чаще — 62%.

При этом 63% женщин заявили, что выступают против ухода мужчины в декрет, в то время как 42% мужчин были бы не против взять на себя обязательства по уходу за ребёнком.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал исследование, проведённое холдингом «Ромир», которое показало, что средней российской семье из трёх человек для поддержания нормального уровня жизни необходимо 78 тыс. рублей в месяц.

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