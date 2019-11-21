Россияне рассказали, в чём ждут содействия государства

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Николай Соколов
Специалисты Института социологии ФНИСЦ РАН провели исследование, чтобы выяснить, в решении каких проблем населению необходима государственная поддержка. Основным вопросом стало обеспечение справедливой оплаты труда. С результатами опроса ознакомился RT.

Согласно данным проведённого опроса, большинство респондентов (41%) заявили о необходимости государственной поддержки в обеспечении справедливой оплаты труда. На втором месте — решение проблем, связанных с оказанием медицинской помощи (36%).

За материальную поддержку от государства высказался 31% опрошенных.

В государственной помощи по вопросам трудоустройства нуждаются 22%, обеспечения жильём — 19%, получения качественного образования и квалификации — 11%.

Кроме того, 17% респондентов заявили, что им не требуется никакой помощи от государства, так как они могут решить свои проблемы самостоятельно.

В опросе приняли участие 4 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Респонденты представляли все социальные и профессиональные группы из всех регионов России.

Ранее результаты опроса показали основные страхи россиян. На первом месте оказалась социальная несправедливость. 

В тройку основных страхов также попали риск снижения дохода и отказ в бесплатной медицинской помощи.

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