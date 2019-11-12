Во ВЦИОМ назвали главные страхи россиян

Короткая ссылка
Больше всего россияне боятся социальной несправедливости. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые определили основные страхи граждан.
Во ВЦИОМ назвали главные страхи россиян
  • Pixabay

В тройку основных страхов попали тревога о росте социальной несправедливости (68% опрошенных), риск снижения дохода (63%) и отказ в бесплатной медицинской помощи — 58%.

Также 58% опрошенных испытывают страх из-за возможного роста цен на привычные товары, 39% боятся беспорядков внутри страны из-за протестов.

«Наименьшую обеспокоенность у россиян вызывают возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%), потеря работы (35%) и рост преступности (36%)», — говорится в сообщении.

В конце октября были опубликованы данные опроса «Левада-Центра», которые также выявили главные страхи россиян. 

Согласно этой информации, 61% россиян считают своим главным страхом болезни детей и близких.

Вторую строчку тогда заняли три страха: война, произвол властей, собственные болезни.

Каждый пятый заявил, что боится стихийных бедствий. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить