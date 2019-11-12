Во ВЦИОМ назвали главные страхи россиян

Больше всего россияне боятся социальной несправедливости. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые определили основные страхи граждан.

В тройку основных страхов попали тревога о росте социальной несправедливости (68% опрошенных), риск снижения дохода (63%) и отказ в бесплатной медицинской помощи — 58%.

Также 58% опрошенных испытывают страх из-за возможного роста цен на привычные товары, 39% боятся беспорядков внутри страны из-за протестов.

Большинство показателей «карты страхов» россиян с января 2019 года снизились. К тому же, наименьшую обеспокоенность у россиян вызывают возможное обострение международных конфликтов с участием России – завил каждый пятый респондент (20%).



➡️https://t.co/tE5l23BPbwpic.twitter.com/fmoR34s5HN — ВЦИОМ (@WCIOM) 12 Νοεμβρίου 2019

«Наименьшую обеспокоенность у россиян вызывают возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%), потеря работы (35%) и рост преступности (36%)», — говорится в сообщении.

В конце октября были опубликованы данные опроса «Левада-Центра», которые также выявили главные страхи россиян.

Согласно этой информации, 61% россиян считают своим главным страхом болезни детей и близких.

Вторую строчку тогда заняли три страха: война, произвол властей, собственные болезни.

Каждый пятый заявил, что боится стихийных бедствий.