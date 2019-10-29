Россияне признали своим главным страхом болезни близких

61% россиян считает своим главным страхом болезни детей и близких.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра», именно опасение за здоровье близких занимает лидирующую позицию на протяжении нескольких лет.

На втором месте оказались сразу три страха: война, произвол властей, собственные болезни — об этом заявили 42% респондентов. 31% опрошенных признались в страхе стать бедными. Каждый пятый заявил, что боится стихийных бедствий, 18% поделились опасениями потерять сбережения, а 16% не хотят потерять работу. Меньше всего россияне боятся старости.