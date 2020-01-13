СК проверит данные о снятии инвалидности с ребёнка в Ростовской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать проверку сообщений СМИ о том, что в Ростовской области родители ребёнка, потерявшего глаз, вынуждены на собственные средства покупать мальчику протез, так как с него сняли статус инвалида.

«Корреспонденты федерального канала рассказали, что в Ростовской области родители девятилетнего мальчика, который лишился глаза вследствие заболевания, требуют восстановления статуса инвалида для своего ребёнка, который был снят после очередной экспертизы», — говорится в сообщении СК.

Бастрыкин поручил «незамедлительно организовать проверку по данному факту нарушения прав ребёнка», а также оказать семье мальчика правовую помощь.

10 января ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в Москве более 230 человек незаконно признали инвалидами, следователи начали расследование по данному факту.

Также в декабре сообщалось, что столичные следователи проверяют данные СМИ об участившихся случаях лишения больных детей статуса инвалидов.