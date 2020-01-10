Источник: в Москве незаконно признаны инвалидами 238 человек

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Следователи столичного Главного следственного управления СК России возбудили уголовное дело по фактам незаконного признания инвалидами свыше 230 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: в Москве незаконно признаны инвалидами 238 человек
  • РИА Новости

«По версии следствия, неустановленными лицами из бюро номер 33 — филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Москве» Минтруда с 2015 года до конца 2018 года были приняты решения об установлении различных групп инвалидности 238 гражданам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решения, на основании которых впоследствии граждане получали пенсии по инвалидности, единую денежную выплату и региональную социальную доплату к пенсии, принимались без обследования граждан и при отсутствии объективных оснований, подтверждающих нарушение их здоровья.

По данным правоохранительных органов, общий ущерб Пенсионному фонду и бюджету столицы составил 197,9 млн рублей.

В декабре сообщалось, что столичные следователи проверяют данные СМИ об участившихся случаях лишения больных детей статуса инвалидов.

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