Пять человек госпитализированы с отравлением газом в Самаре

Пять человек, в том числе двое детей, госпитализированы с отравлением угарным газом в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным спасателей, сообщение об отравлении угарным газом пяти человек в доме на улице Гвардейской в Самаре поступило в 05:55 по местному времени (04:55 мск).

«В результате происшествия погибших нет. В самарскую областную клиническую больницу имени Середавина госпитализированы мужчина 1988 года рождения, женщины 1967 и 1994 годов рождения. В самарскую детскую клиническую больницу №1 имени Ивановой госпитализированы мальчики 2019 и 2018 годов рождения. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что причиной гибели семьи из четырёх человек при пожаре в Подольске могло стать отравление угарным газом.

Также СК по Республике Башкортостан организовал доследственную проверку после обнаружения 6 января в частном доме в городе Белорецке тел трёх человек с признаками отравления угарным газом.