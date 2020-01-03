В СК назвали возможную причину гибели семьи при пожаре в Подольске

Следователи заявили, что причиной гибели семьи при пожаре в Подольске может быть отравление угарным газом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

«Предварительной причиной смерти семьи является отравление угарным газом», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавляют, что причиной пожара мог также стать аварийный режим работы электросетей или электрооборудования.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области.

Летом URA.RU передавало о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.