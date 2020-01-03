Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«В 05​​​:34 в деревне Борисовке на Полевой улице загорелся частный жилой дом. При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела четырёх погибших, из них двое детей», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.

Летом URA.RU передавало о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.