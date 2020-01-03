Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
- globallookpress.com
«В 05:34 в деревне Борисовке на Полевой улице загорелся частный жилой дом. При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела четырёх погибших, из них двое детей», — приводит РИА Новости его слова.
Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м.
Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.
Летом URA.RU передавало о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.