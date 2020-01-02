Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
- ©ГУ МЧС по Астраханской области
«В настоящее время обнаружено второе тело — это женщина 1939 года рождения. Осмотр места происшествия продолжается», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, пожар полностью ликвидирован.
Ранее в жилом доме в Астрахани произошёл пожар, спасатели эвакуировали восемь человек. При разборе завалов было обнаружено тело погибшего.
СК начал проверку, сообщив, что устанавливается местонахождение местной жительницы, которая проживала в этом доме.
27 декабря URA.RU сообщало, что из девятиэтажного дома на Олимпийской улице в Тюмени эвакуировали 36 человек из-за пожара.