Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

Короткая ссылка
Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Кировском районе Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Астраханской области.
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
  • ©ГУ МЧС по Астраханской области

«В настоящее время обнаружено второе тело — это женщина 1939 года рождения. Осмотр места происшествия продолжается», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, пожар полностью ликвидирован.

Ранее в жилом доме в Астрахани произошёл пожар, спасатели эвакуировали восемь человек. При разборе завалов было обнаружено тело погибшего.

СК начал проверку, сообщив, что устанавливается местонахождение местной жительницы, которая проживала в этом доме. 

27 декабря URA.RU сообщало, что из девятиэтажного дома на Олимпийской улице в Тюмени эвакуировали 36 человек из-за пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить