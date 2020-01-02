В Астрахани начали проверку после гибели человека при пожаре в доме
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«Утром 2 января 2020 года произошло возгорание многоквартирного дома по улице Советской в Кировском районе города Астрахани. После локализации пожара обнаружено тело местного жителя 1959 года рождения», — заявили в ведомстве.
Как отмечается, в настоящее время устанавливается местонахождение местной жительницы, которая проживала в этом доме.
Ранее в жилом доме в Астрахани произошёл пожар на площади 800 кв. м. Спасатели эвакуировали восемь человек. Они временно будут размещены в здании лицея.
При разборе завалов на месте происшествия нашли тело погибшего.
27 декабря URA.RU сообщало, что из девятиэтажного дома на Олимпийской улице в Тюмени эвакуировали 36 человек из-за пожара.