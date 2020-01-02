В Астрахани начали проверку после гибели человека при пожаре в доме

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Следственный комитет начал проверку после пожара в жилом доме в Астрахани, в результате которого погиб один человек.
В Астрахани начали проверку после гибели человека при пожаре в доме
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Утром 2 января 2020 года произошло возгорание многоквартирного дома по улице Советской в Кировском районе города Астрахани. После локализации пожара обнаружено тело местного жителя 1959 года рождения», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, в настоящее время устанавливается местонахождение местной жительницы, которая проживала в этом доме. 

Ранее в жилом доме в Астрахани произошёл пожар на площади 800 кв. м. Спасатели эвакуировали восемь человек. Они временно будут размещены в здании лицея.

При разборе завалов на месте происшествия нашли тело погибшего.

27 декабря URA.RU сообщало, что из девятиэтажного дома на Олимпийской улице в Тюмени эвакуировали 36 человек из-за пожара.

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