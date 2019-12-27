Из девятиэтажного дома в Тюмени эвакуировали 36 человек из-за пожара

Из девятиэтажного дома на Олимпийской улице в Тюмени эвакуировали 36 человек из-за пожара, сообщает URA.RU со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

«Вызов на пульт поступил в 11:30, пожарные были на месте через семь минут. В 12:13 возгорание было локализовано, в 12:16 отрытое горение ликвидировано», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших нет.

Возгорание произошло в помещении на первом этаже. К ликвидации пожара привлечены 64 спасателя и 17 единиц техники.

В январе портал Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.