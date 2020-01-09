В Башкирии в результате отравления угарным газом погибли три человека

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Белорецкий межрайонный следственный отдел СК России по Республике Башкортостан организовал доследственную проверку по факту обнаружения 6 января в частном доме в городе Белорецке тел трёх человек с признаками отравления угарным газом.
В Башкирии в результате отравления угарным газом погибли три человека
  • РИА Новости

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 6 января 2020 года в частном доме в г. Белорецке тел двоих мужчин 42 и 47 лет и 35-летней женщины с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что следственно-оперативная группа в составе следователей СКР, сотрудников МВД, МЧС и аварийно-газовой службы провела осмотр места происшествия.

Согласно предварительным данным, «причиной отравления послужило скопление угарного газа в жилом помещении в результате неисправности дымохода газовой колонки».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области.

Летом URA.RU передавало сведения о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.

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