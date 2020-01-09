В Башкирии в результате отравления угарным газом погибли три человека
- РИА Новости
«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 6 января 2020 года в частном доме в г. Белорецке тел двоих мужчин 42 и 47 лет и 35-летней женщины с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что следственно-оперативная группа в составе следователей СКР, сотрудников МВД, МЧС и аварийно-газовой службы провела осмотр места происшествия.
Согласно предварительным данным, «причиной отравления послужило скопление угарного газа в жилом помещении в результате неисправности дымохода газовой колонки».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области.
Летом URA.RU передавало сведения о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.