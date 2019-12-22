В Пермском крае девять человек госпитализировали из-за отравления газом

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В Пермском крае госпитализировали девять человек, включая пятерых детей, из-за отравления газом в кафе.
В Пермском крае девять человек госпитализировали из-за отравления газом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Десять человек обратились в скорую за оказанием медицинской помощи, девять человек госпитализировали в краевую больницу им. Вагнера Е. А. Среди них пять детей», — сказал собеседник.

Уточняется, что пострадавшие получили ингаляционное отравление раздражающим верхние дыхательные пути газом.

По словам родителей пострадавших, под рестораном травили тараканов, и это могло стать причиной отравления.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, отравились угарным газом в Каа-Хемском районе Тувы.

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