В Пермском крае девять человек госпитализировали из-за отравления газом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
«Десять человек обратились в скорую за оказанием медицинской помощи, девять человек госпитализировали в краевую больницу им. Вагнера Е. А. Среди них пять детей», — сказал собеседник.
Уточняется, что пострадавшие получили ингаляционное отравление раздражающим верхние дыхательные пути газом.
По словам родителей пострадавших, под рестораном травили тараканов, и это могло стать причиной отравления.
Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, отравились угарным газом в Каа-Хемском районе Тувы.