В Туве четыре человека отравились угарным газом
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника регионального ГУ МЧС Алексея Артёмова.
Как он отметил на аппаратном совещании у главы республики, информация об инциденте в посёлке Сарыг-Сеп поступила от дежурного Каа-Хемской ЦКБ.
«В токсикологическое отделение с признаками отравления угарным газом поступили четыре человека, из них двое детей: 2009 и 2013 годов рождения», — сказал он.
Артёмов сказал, что причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации печи.
Уточняется, что в настоящий момент состояние детей удовлетворительное.
Ранее в Саратовской области пять человек, включая четырёх детей, погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом.