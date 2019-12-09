В Туве четыре человека отравились угарным газом

Четыре человека, включая двоих детей, отравились угарным газом в Каа-Хемском районе Тувы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника регионального ГУ МЧС Алексея Артёмова.

Как он отметил на аппаратном совещании у главы республики, информация об инциденте в посёлке Сарыг-Сеп поступила от дежурного Каа-Хемской ЦКБ.

«В токсикологическое отделение с признаками отравления угарным газом поступили четыре человека, из них двое детей: 2009 и 2013 годов рождения», — сказал он.

Артёмов сказал, что причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации печи.

Уточняется, что в настоящий момент состояние детей удовлетворительное.

Ранее в Саратовской области пять человек, включая четырёх детей, погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом.