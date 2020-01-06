Диетолог назвала необходимые зимой витамины и минералы
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По мнению специалиста, прежде всего в зимние месяцы организму не хватает витамина D, который вырабатывается под воздействием солнечных лучей.
Также распространён дефицит витамина В, в частности фолиевой кислоты, оказывающей организму помощь в борьбе с депрессией и стрессом.
Кроме того, активность организму в холодное время года помогает поддерживать железо.
Витамин В можно получить из красного мяса, цельнозерновых продуктов, тёмной зелени, ягод, яичных желтков, коричневого риса, авокадо, бобовых, шпината и дрожжей.
Витамин D содержится в лососе, тунце, грибах, молочной продукции и яйцах.
Омега-3, которая тоже содержится в рыбе, поможет избавиться от зимней хандры и болей в суставах.
Ранее диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.