Диетолог назвала необходимые зимой витамины и минералы

Врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время, сообщает Nation News.

По мнению специалиста, прежде всего в зимние месяцы организму не хватает витамина D, который вырабатывается под воздействием солнечных лучей.

Также распространён дефицит витамина В, в частности фолиевой кислоты, оказывающей организму помощь в борьбе с депрессией и стрессом.

Кроме того, активность организму в холодное время года помогает поддерживать железо.

Витамин В можно получить из красного мяса, цельнозерновых продуктов, тёмной зелени, ягод, яичных желтков, коричневого риса, авокадо, бобовых, шпината и дрожжей.

Витамин D содержится в лососе, тунце, грибах, молочной продукции и яйцах.

Омега-3, которая тоже содержится в рыбе, поможет избавиться от зимней хандры и болей в суставах.

Ранее диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.