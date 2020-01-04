Диетолог дала рекомендации по питанию после Нового года

Диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.

«Нужно убрать алкоголь из рациона как можно быстрее. Также нужно увеличить количество овощей. Их, к сожалению, нет на праздничном столе. Хорошо, если это будут овощи, которые содержат много пищевых волокон», — заявила она.

Как пояснила эксперт, это позволит нормализовать работу кишечника.

Ионова также советует снизить объём потребления соли и отказаться от маринадов.

По словам диетолога, особенно важно следить за достаточным количеством потребления воды и травяного чая.

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