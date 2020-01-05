Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы

Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Всё можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопчёной колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя… Надо брать и есть такое количество, которое будет нам полезно, а не опасно», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Тутельяна, при расчёте калорийности питания нужно обращать внимание на физическую активность: для людей, ведущих активный образ жизни кусок колбасы может быть источником энергии.

Ранее диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.