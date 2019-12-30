Диетолог предупредила о вредных продуктах на новогоднем столе

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Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с телеканалом «360» рассказала об опасных для здоровья традиционных блюдах новогоднего стола.
Диетолог предупредила о вредных продуктах на новогоднем столе
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«Самое опасное блюдо — это алкоголь. Он снимает защитную мембрану, это растворитель жиров. Люди, которые допустили сильное алкогольное опьянение, допускают огромную нагрузку на почки, интоксикацию. От этого погибают участки мозга и участки печени», — отметила Мухина.

Кроме того, по её словам, шпроты содержат большое количество канцерогенов, а студень — холестерина, поэтому их употребление может спровоцировать приступы панкреатита, гипертонии и сахарного диабета.

Диетолог рекомендовала употреблять больше овощей, избегать майонеза и пить негазированную воду.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», диетолог Антонина Стародубова рассказала, как отметить Новый год без последствий для здоровья.

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