В России снизилась заболеваемость острым гепатитом В

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В России за последние 15 лет снизилась заболеваемость острым гепатитом B в 16 раз. Об этом в эфире «Россия 24» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России снизилась заболеваемость острым гепатитом В
  • РИА Новости

«За последние 15 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 16 раз. Мы одни из лидеров в самом лучшем смысле этого слова в мире по очень низкой заболеваемости острым гепатитом В», — сказала она.

В ноябре стало известно, что Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения хронического гепатита B. Они позволяют полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека.

По данным Минздрава, первое место по числу случаев вирусного гепатита занимает Чукотский автономный округ, где на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тыс. населения.

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