В Роспотребнадзоре рассказали о новых подходах для лечения гепатита B

Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения хронического гепатита B, которые позволяют полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека.

«ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита B на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека», — приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Анны Поповой.

Ранее Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России. На первом месте по числу случаев вирусного гепатита — Чукотский автономный округ, где на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тыс. населения.

На втором месте Магаданская область — 2068,8 случая на 100 тыс. населения.

Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1).

Наименьший уровень заболеваемости вирусным гепатитом зафиксирован в Липецкой области (50,6), Калмыкии (147,4), Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9).

Всего в 2018 году в России проживало 916 884 человека с вирусным гепатитом (на 24,1 тыс. больше, чем в 2017 году), при этом 83,6 тыс. — впервые выявленные в 2018 году случаи.

Уровень заболеваемости в целом по стране в 2018 году составил 624,2 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году — 607,9 случая).