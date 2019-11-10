В Роспотребнадзоре рассказали о новых подходах для лечения гепатита B
- РИА Новости
«ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита B на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека», — приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Анны Поповой.
Ранее Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России. На первом месте по числу случаев вирусного гепатита — Чукотский автономный округ, где на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тыс. населения.
На втором месте Магаданская область — 2068,8 случая на 100 тыс. населения.
Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1).
Наименьший уровень заболеваемости вирусным гепатитом зафиксирован в Липецкой области (50,6), Калмыкии (147,4), Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9).
Всего в 2018 году в России проживало 916 884 человека с вирусным гепатитом (на 24,1 тыс. больше, чем в 2017 году), при этом 83,6 тыс. — впервые выявленные в 2018 году случаи.
Уровень заболеваемости в целом по стране в 2018 году составил 624,2 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году — 607,9 случая).