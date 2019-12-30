Володин предложил изменить метод расчёта зарплаты врачей
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- РИА Новости
Он отметил, что следует «выделить из всех подсчётов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и в поликлинике».
Володин также подчеркнул, что «крайне важно, чтобы ставка врача была не менее 55% от заработной платы, а заработная плата должна быть — две средние зарплаты по экономике региона».
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку.
В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что оклады врачей устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.