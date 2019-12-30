Володин предложил изменить метод расчёта зарплаты врачей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что среднюю зарплату врачей следует рассчитывать без учёта доходов руководства медучреждений.

Он отметил, что следует «выделить из всех подсчётов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и в поликлинике».

Володин также подчеркнул, что «крайне важно, чтобы ставка врача была не менее 55% от заработной платы, а заработная плата должна быть — две средние зарплаты по экономике региона».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что оклады врачей устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.