Голикова назвала причину различия зарплат врачей в регионах

Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что оклады врачей устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.

«Несмотря на то что ежегодно российская трёхсторонняя комиссия выпускает рекомендации в соответствии со своими полномочиями, в том числе по установлению оплаты труда, с фиксацией в этих рекомендациях доли должностного оклада, к сожалению, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются», — цитирует ТАСС Голикову.

По её словам, разница, которая сложилась в настоящий момент в оплате труда внутри региона, «связана с различными порядками установления внутри региона».

Она напомнила, что ранее российский лидер Владимир Путин отметил необходимость прийти к единообразию в формировании структуры оплаты труда.

«Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательное решение — сентябрь 2020 года», — заявила Голикова.

Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку.