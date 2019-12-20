Голикова назвала причину различия зарплат врачей в регионах
- РИА Новости
«Несмотря на то что ежегодно российская трёхсторонняя комиссия выпускает рекомендации в соответствии со своими полномочиями, в том числе по установлению оплаты труда, с фиксацией в этих рекомендациях доли должностного оклада, к сожалению, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются», — цитирует ТАСС Голикову.
По её словам, разница, которая сложилась в настоящий момент в оплате труда внутри региона, «связана с различными порядками установления внутри региона».
Она напомнила, что ранее российский лидер Владимир Путин отметил необходимость прийти к единообразию в формировании структуры оплаты труда.
«Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательное решение — сентябрь 2020 года», — заявила Голикова.
Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку.