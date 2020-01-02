Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

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Николай Соколов
Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал RT, как получать все необходимые витамины в зимний период.
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
  • АГН «Москва»

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.

Для поддержания здоровья и профилактики заболеваний в зимний период специалист советует принимать витаминно-минеральные комплексы.

«Например, витамины группы В, которыми богаты мясо и мясные продукты, необходимы нам для регуляции белкового и энергетического обмена. Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием... с витамином А в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком», — рассказал Сергеев.

Эксперт рекомендует принимать витаминный курс в течение одного месяца, особенно после перенесённых простудных заболеваний.

В то же время Сергеев советует на зиму солить, квасить и мариновать мясо, овощи, грибы, фрукты и ягоды, чтобы сохранять в них витамины и минералы.

«К сожалению, ориентация на свежие импортные овощи, фрукты и плоды не всегда оправданна, так как производители не всегда выдерживают сроки их вызревания и они доставляются к нам с минимальным количеством витаминов», — заявил эксперт.

Специалист подчеркнул, что поддерживать здоровье таким образом нужно, так как организм человека разучился вырабатывать необходимое ему количество витаминов.

«Для получения необходимого количества витаминов и минералов мы должны употреблять рационы питания, в два раза превышающие наши физиологические возможности», — отметил он.

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