Психиатр рассказала об отличиях клинической и сезонной депрессии

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Старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как выявить признаки клинической депрессии и не перепутать их с колебаниями настроения от недостатка солнечного света.
Психиатр рассказала об отличиях клинической и сезонной депрессии
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«Очень важно знать, какие симптомы не пропустить: стойкое снижение настроения на протяжении более чем двух недель, утрату привычных интересов и удовольствия от любимых занятий, постоянную астению, усталость, трудности сосредоточения, замедление мышления, движений, нарушения сна и аппетита, чувство вины за своё состояние, чувство собственной никчёмности», — предупредила она.

Если такие настроения охватывают человека каждую осень и зиму, с ними нельзя справиться самостоятельно, заверила специалист. По её мнению, если речь идёт о незначительных колебаниях, поможет отдых на солнце и бережное отношение к себе. Однако эти способы неэффективны в случае настоящей болезни.

Ранее врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте продаж антидепрессантов в России.

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