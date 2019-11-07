Психиатр рассказала об отличиях клинической и сезонной депрессии

Старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как выявить признаки клинической депрессии и не перепутать их с колебаниями настроения от недостатка солнечного света.

«Очень важно знать, какие симптомы не пропустить: стойкое снижение настроения на протяжении более чем двух недель, утрату привычных интересов и удовольствия от любимых занятий, постоянную астению, усталость, трудности сосредоточения, замедление мышления, движений, нарушения сна и аппетита, чувство вины за своё состояние, чувство собственной никчёмности», — предупредила она.

Если такие настроения охватывают человека каждую осень и зиму, с ними нельзя справиться самостоятельно, заверила специалист. По её мнению, если речь идёт о незначительных колебаниях, поможет отдых на солнце и бережное отношение к себе. Однако эти способы неэффективны в случае настоящей болезни.

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