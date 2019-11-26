В Минздраве рассказали, какими напитками можно согреться в мороз

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Александра Рыкова
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, какие продукты и напитки стоит употреблять в холодное время года, чтобы согреться.
В Минздраве рассказали, какими напитками можно согреться в мороз
  • РИА Новости

«Что можно рекомендовать? Горячий чай с большим содержанием сахара. Также подойдут другие напитки сахаросодержащие, но лучше в тёплом или горячем виде. Например, тёплый морс», — пояснил специалист.

Что касается пищи, то для сохранения тепла в организме больше всего подойдут высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты, не требующие большой нагрузки на желудочно-кишечный тракт в процессе переваривания. В качестве примера Тутельян назвал кондитерские изделия и каши.

Диетолог также отметил, что в умеренном количестве такое питание не повредит фигуре.

«Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит. Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс», — сказал эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что в холодную погоду необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков.

«Алкоголь в любом количестве и качестве приводит к расширению сосудов и увеличению потери тепла. А это в данном случае, при холодах и заморозках, недопустимо», — рассказал диетолог.

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