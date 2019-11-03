Названы укрепляющие иммунитет продукты

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Диетологи назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет осенью, в условиях перепада температур.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что необходимо поддерживать уровень витамина C, который содержат ягоды и фрукты.

Уточняется, что больше всего витамина C содержится в квашеной капусте и болгарском перце, также можно употреблять брокколи и морковь.

Ранее Министерство здравоохранения России установило рекомендуемую норму потребления соли в размере не более 5 граммов в сутки в соответствии с требованиями здорового питания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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