Названы укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет осенью, в условиях перепада температур.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что необходимо поддерживать уровень витамина C, который содержат ягоды и фрукты.

Уточняется, что больше всего витамина C содержится в квашеной капусте и болгарском перце, также можно употреблять брокколи и морковь.

Ранее Министерство здравоохранения России установило рекомендуемую норму потребления соли в размере не более 5 граммов в сутки в соответствии с требованиями здорового питания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).