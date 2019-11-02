В Минздраве назвали рекомендуемую суточную норму потребления соли

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Министерство здравоохранения России установило рекомендуемую норму потребления соли в размере не более 5 граммов в сутки в соответствии с требованиями здорового питания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил в своём Telegram-канале замглавы Минздрава России Олег Салагай.
В Минздраве назвали рекомендуемую суточную норму потребления соли
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Уровень потребления соли приведён в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Напомню, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки», — приводит сообщение ТАСС.

Салагай напомнил, что превышение рекомендуемой нормы в полтора-два раза приводит к повышению артериального давления и увеличивает риск инфаркта или инсульта.

При этом речь идёт об общем объёме поступающей в организм с едой соли.

«Вся пищевая соль должна быть йодирована, что очень важно для профилактики тяжёлых заболеваний, связанных с недостатком йода», — добавил Салагай.

Для соблюдения рекомендуемой нормы следует, в частности, сократить употребление солёных закусок и соусов и выбирать продукты с низким содержанием соли.

В июле ФБА «Экономика сегодня» писало о разработанном Роспотребнадзором списке принципов здорового питания.

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