Диетолог оценил исследования о пользе и вреде продуктов

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Взглядом» оценил исследования о пользе и вреде продуктов, веществ или соединений.

«Такого рода факты носят характер «жареных» — они отлично поддерживаются прессой, но это не делает их более истинными, чем остальные», — заявил он.

Как считает эксперт, отношение к подобным исследованиям всё время пересматривается, но нельзя сказать, что какое-то из них однозначно перевернуло мнение общественности и врачей.

По словам Гинзбурга, благодаря таким работам становится понятно, что представления о вредности ряда продуктов преувеличены.

Ранее Inforeactor сообщал, что Роскачество опровергло сообщения о вреде мороженого при простуде.