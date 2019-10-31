Роскачество опровергло вред от мороженого при простуде

Специалисты Роскачества опровергли вред от мороженого при простуде, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт организации.

Как считают эксперты, десерт способен оказать благотворное воздействие на организм, помочь справиться с симптомами и облегчить боль в горле.

В Роскачестве также отметили, что мороженое довольно питательно.

Во время простуды специалисты советуют есть больше продуктов, содержащих витамин С. Кроме того, полезны ромашковый чай и мёд.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, для кого может быть опасен томатный сок.