Роскачество опровергло вред от мороженого при простуде

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Специалисты Роскачества опровергли вред от мороженого при простуде, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт организации.
Роскачество опровергло вред от мороженого при простуде
  • Pixabay

Как считают эксперты, десерт способен оказать благотворное воздействие на организм, помочь справиться с симптомами и облегчить боль в горле.

В Роскачестве также отметили, что мороженое довольно питательно.

Во время простуды специалисты советуют есть больше продуктов, содержащих витамин С. Кроме того, полезны ромашковый чай и мёд.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, для кого может быть опасен томатный сок.

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