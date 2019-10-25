Диетолог рассказала, для кого может быть опасен томатный сок

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Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, для кого может быть опасен томатный сок.
Диетолог рассказала, для кого может быть опасен томатный сок
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«Томатный сок может быть опасен с точки зрения большого содержания соли для людей с признаками гипертонии. Вкусовыми рецепторами соль не ощущается, это может приводить к повышению артериального давления», — заявила она.

По её словам, людям с артериальной гипертонией следует избегать регулярного употребления томатного сока или делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли.

Как отметила Ионова, такой сок противопоказан и тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

Что касается пользы, то томатный сок ценен с точки зрения большого содержания ликопина — антиоксиданта, обладающего мощными свойствами, добавила эксперт.

Ранее эксперты Роскачества в рамках исследования томатного сока рассказали, на что следует обратить внимание при выборе данного напитка.

Nation News рассказывало о рекомендациях Роскачества по выбору розового вина.

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