В Роскачестве дали рекомендации по выбору томатного сока

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Эксперты Роскачества в рамках исследования томатного сока рассказали, на что следует обратить внимание при выборе данного напитка. Об этом сообщает газета «Известия».
В Роскачестве дали рекомендации по выбору томатного сока
  • Pixabay

В первую очередь покупателям следует обратить внимание на маркировку томатного сока, где указан способ отжима (прямой или восстановленный), состав сока (наличие соли, сахара, пряностей) и наименование.

Кроме того, на упаковке сока должны быть указаны объём, дата изготовления, срок годности, условия хранения, в том числе после вскрытия упаковки.

Соки разрешено хранить как в стеклянных бутылках, так и в многослойных картонных упаковках или пластиковых бутылках.

При этом многослойная картонная упаковка позволяет использовать наиболее щадящую тепловую обработку напитка, а также удобна для потребителя своей лёгкостью и прочностью при использовании.

Ранее Nation News рассказывало о рекомендациях Роскачества по выбору розового вина.

Как отметили эксперты, большинство недорогих розовых вин желательно употреблять в течение года после сбора урожая винограда для их производства.

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