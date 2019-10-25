В Роскачестве дали рекомендации по выбору томатного сока
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В первую очередь покупателям следует обратить внимание на маркировку томатного сока, где указан способ отжима (прямой или восстановленный), состав сока (наличие соли, сахара, пряностей) и наименование.
Кроме того, на упаковке сока должны быть указаны объём, дата изготовления, срок годности, условия хранения, в том числе после вскрытия упаковки.
Соки разрешено хранить как в стеклянных бутылках, так и в многослойных картонных упаковках или пластиковых бутылках.
При этом многослойная картонная упаковка позволяет использовать наиболее щадящую тепловую обработку напитка, а также удобна для потребителя своей лёгкостью и прочностью при использовании.
Ранее Nation News рассказывало о рекомендациях Роскачества по выбору розового вина.
Как отметили эксперты, большинство недорогих розовых вин желательно употреблять в течение года после сбора урожая винограда для их производства.