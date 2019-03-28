Россияне превысили норму потребления сахара в 2018 году почти в два раза

По оценке российского Минсельхоза, в 2018 году потребление основных видов продукции в России в целом опережало установленные Минздравом нормы. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, потребление сахара превысило установленную Минздравом норму почти в два раза — 39,4 кг на человека при норме 24 кг.

Потребление мяса и мясопродуктов составило 75,1 кг на человека (норма — 73 кг).

Отставание наблюдалось по молоку и молокопродуктам — 225,2 кг на человека при норме 325 кг.

По словам научного руководителя Федерального исследовательского центра питания, главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, в настоящее время ведомство и Роспотребнадзор ведут активную работу по снижению потребления сахара среди россиян.

«Всемирная организация здравоохранения уже давно признала избыточное потребление сахара серьёзным риском для здоровья человека, наряду с солью и трансжирами. К сожалению, люди об этом не задумываются, не считают количество сахара в кондитерских изделиях (а его там крайне много). Кроме того, многие готовые продукты в магазине содержат огромное количество сахара, но мало кто читает этикетки», — объяснил специалист.

При этом Тутельян добавил, что осторожное отношение к потребляемому сахару следует прививать с детства. Диетолог также напомнил, что неограниченное потребление сахара грозит развитием таких заболеваний, как сахарный диабет и ожирение.

Недостаточное потребление молока и молочных продуктов, по мнению диетолога, связано с тем, что граждане мало знают об их пользе и часто отказываются от них в пользу менее полезных продуктов и блюд.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России намерено разработать документы, направленные на сокращение потребления россиянами сахара и соли.