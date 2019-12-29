Путин прокомментировал поездку на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль​​​. Путин» на телеканале «Россия 1» оценил поездку по железнодорожной части Крымского моста в рамках церемонии её открытия 23 декабря.

По его словам, в момент поездки он испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».

«Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо», — поблагодарил Путин участников строительства.

Он отметил, что мост построен по «самым современным технологиям» и при правильном обслуживании может простоять века.

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть, и на века. Надо только вовремя всё обслуживать, ремонтировать, и он (мост. — RT) может и веками будет стоять, конечно. Не было раньше таких технологий, а у нас появились», — цитирует президента РИА Новости.

Также Путин напомнил о предпринятых ранее в истории трёх попытках построить мост через Керченский пролив, но «всё безуспешно, все снеслось», в связи с чем возникали опасения, что у России не получится создать транспортный переход.

Ранее посольство США на Украине выступило с осуждением в связи с запуском движения поездов по Крымскому мосту, заявив, что такие действия российской стороны «демонстрируют вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

23 декабря Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, проехав по сооружению в кабине машиниста.

Позднее МИД Украины выразил протест России из-за запуска железнодорожной части моста.

В ЕС, а также министерствах иностранных дел Польши и Румынии раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту.

Подробнее об открытии железнодорожного движения — в материале RT.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.