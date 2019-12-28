Путин подписал закон о поддержке российских производителей вина

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Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке российских производителей вина.
Путин подписал закон о поддержке российских производителей вина
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатива направлена на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведённых из российского винограда. Документ призван стать базовым для отрасли.

Ранее Совфед одобрил закон о поддержке российских производителей вина.

Заместитель гендиректора завода «Массандра» Елена Коновалова оценила принятие Госдумой в третьем чтении соответствующего законопроекта.

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