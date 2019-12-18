Представитель завода «Массандра» оценила законопроект о поддержке российских производителей вина

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Заместитель генерального директора завода «Массандра» Елена Коновалова прокомментировала сообщение о том, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке российских производителей вина.
Представитель завода «Массандра» оценила законопроект о поддержке российских производителей вина
  • Pixabay

«Мы не только укрепим, но и разовьём российское виноделие. Мы очень хотим состязаться и конкурировать на мировом рынке», — цитирует Коновалову Пятый канал.

Она также отметила, что особое внимание уделяется и вину защищённых наименований, то есть создаётся национальная система защиты отечественного вина.

Кроме того, сказала Коновалова, производители будут поставлены в определённые рамки в части соблюдения высочайшего качества продукции.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что законопроект устанавливает особенности производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе. Для крымских виноделов продлят переходный период до 1 января 2023 года.

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