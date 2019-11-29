В России предложили продлить продажу отечественного вина до полуночи

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в Минфин, Госдуму и Совфед с предложением продлить до полуночи время продажи российских вин.
В России предложили продлить продажу отечественного вина до полуночи
  • Pixabay

Как сообщают «Известия», АКОРТ считает, что дополнительный час продажи будет способствовать поддержке и продвижению производителей российских вин.

По словам участников рынка, такая инициатива может способствовать снижению потребления суррогата и переходу россиян на «качественные и лёгкие алкогольные напитки». 

На данный момент на территории России продажа алкогольных напитков разрешена с 08:00 до 23:00. Субъекты, в свою очередь, могут ужесточать действующую норму.

В октябре стало известно, что Минсельхоз и Роспотребнадзор поддержали инициативу продвижения вин российского производства.

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