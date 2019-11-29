В России предложили продлить продажу отечественного вина до полуночи
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Как сообщают «Известия», АКОРТ считает, что дополнительный час продажи будет способствовать поддержке и продвижению производителей российских вин.
По словам участников рынка, такая инициатива может способствовать снижению потребления суррогата и переходу россиян на «качественные и лёгкие алкогольные напитки».
На данный момент на территории России продажа алкогольных напитков разрешена с 08:00 до 23:00. Субъекты, в свою очередь, могут ужесточать действующую норму.
В октябре стало известно, что Минсельхоз и Роспотребнадзор поддержали инициативу продвижения вин российского производства.