Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, например, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на вино и виноматериалы.
В июле президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение повысить акцизы на вино.