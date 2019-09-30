Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение акцизов на вино с 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, например, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на вино и виноматериалы.

В июле президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение повысить акцизы на вино.

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