В Госдуме приняли закон об увеличении акцизов на вино

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на вино и виноматериалы. Об этом сообщает ТАСС.

Документ унифицирует ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9%. В 2020 году они составят 544 рубля за литр, в 2021-м — 556 рублей, в 2022-м — 589 рублей, на денатурированный спирт — 111, 115 и 120 рублей за литр соответственно.

Закон относит к подакцизным товарам виноматериалы (кроме дистиллятов, предназначенных для производства), виноград, который используется для производства вина, игристого вина (шампанского), ликёрного вина, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла.

Налогоплательщикам-производителям этих напитков и жидкостей будет представлено право на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

В 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за 1 литр, на игристые — с 36 до 40 рублей.

Ставка акциза на винные газированные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, в 2020 году составит 40 рублей за литр, в 2021-м — 41 рубль, в 2022-м — 43 рубля, на негазированные винные напитки и другие вина, в том числе фруктовые, — 31, 32 и 33 рубля соответственно.

На виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло (которые также становятся подакцизными товарами) ставка акциза в 2020 году составит 31 рубль за литр, в 2021-м — 32 рубля, в 2022-м — 33 рубля, на виноград — 30, 31 и 32 рубля за тонну соответственно.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Законопроект об увеличении акцизов на вино был внесён в Госдуму в июле.

Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение повысить акцизы на вино.