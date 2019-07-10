Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект, в частности, предлагает унифицировать ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9%.

Законопроектом предлагается отнести к подакцизным товарам виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятов) и виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла.

Ранее сообщалось, что правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение повысить акцизы на вино.