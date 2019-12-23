Совфед одобрил закон о поддержке российских производителей вина

Совет Федерации одобрил закон о поддержке российских производителей вина.

Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечается на сайте Госдумы, документ, направленный на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, которые произведены из российского винограда, призван стать базовым для отрасли.

Законопроект даёт определение понятию «вино России» — вино, на 100% произведённое из выращенного в России винограда.

В свою очередь, «вино» определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция, содержащая от 7,5% до 18% этилового спирта, изготовленная в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешённая к розничной продаже в России.

Инициатива устанавливает запрет на переработку или использование для выпуска напитка импортированных виноматериалов, определяет понятия фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции, запрещает её производство и оборот.

Также она определяет порядок маркировки и продажи вина в рознице — до потребителя должна быть доведена информация о сорте, месте происхождения, годе урожая винограда, из которого произведено вино, виноградосодержащий алкоголь крепостью менее 22% должен иметь этикетки с указанием, что данные напитки не являются вином.

При продаже требуется отделять такой алкоголь в торговом зале от вина, размещение на полках магазинов напитков из российского винограда должно сопровождаться надписью «Вино России».

Ранее заместитель генерального директора завода «Массандра» Елена Коновалова прокомментировала сообщение о том, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке российских производителей вина.