Диетолог рассказала о правильном питании в новогодние праздники

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Заведующая КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологии», врач-диетолог Екатерина Бурляева в беседе с изданием «Ридус» рассказала о правильном питании в новогодние праздники.
Диетолог рассказала о правильном питании в новогодние праздники
  • Pixabay

По её словам, важен не отдельно взятый продукт, а сочетание различных продуктов и количество их употребления.

«Продумывая заранее праздничный стол, позаботьтесь о том, чтобы основу составляли низкокалорийные продукты и несладкие напитки — овощи, несладкие компоты или морсы, вода с лимонным соком. А высококалорийные блюда лучше готовить и подавать на стол порционно, чтобы не было соблазна переесть», — сказала она.

Как отметила эксперт, любая диета бессильна при избыточном потреблении алкоголя.

После застолья Бурляева рекомендует вернуться к привычному рациону, устроить разгрузочные дни.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о полезных продуктах для праздничного стола.

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