Эксперт рассказала о полезных продуктах для праздничного стола

Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о полезных продуктах для праздничного стола.

«Если бы мы отмечали праздник один-два дня, то можно есть всё что хочется. Но мы же празднуем две недели. Поэтому важно не забывать есть овощи, хотя они не ассоциируются у нас с праздником», — заявила она.

По её словам, можно приготовить, к примеру, овощные салаты с рукколой, авокадо.

Что касается сладостей, то Ионова советует выбирать низкокалорийные: ягодные муссы, пудинги, смузи.

«Просто и вкусно, а главное — полезно. Вместо конфет лучше выбрать горький шоколад», — добавила она.

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