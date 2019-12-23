Эксперт рассказала о полезных продуктах для праздничного стола
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«Если бы мы отмечали праздник один-два дня, то можно есть всё что хочется. Но мы же празднуем две недели. Поэтому важно не забывать есть овощи, хотя они не ассоциируются у нас с праздником», — заявила она.
По её словам, можно приготовить, к примеру, овощные салаты с рукколой, авокадо.
Что касается сладостей, то Ионова советует выбирать низкокалорийные: ягодные муссы, пудинги, смузи.
«Просто и вкусно, а главное — полезно. Вместо конфет лучше выбрать горький шоколад», — добавила она.
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