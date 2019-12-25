В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь
- РИА Новости
Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
«Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников, получающих оклад, Трудовым кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты», — заявил замглавы Роструда Иван Шкловец.
В случае если сотрудники работают по сдельной оплате, им полагаются дополнительные выплаты за дни, в которые они не привлекались к труду.
Размер и порядок таких выплат определяются коллективным или трудовым договором или другими соглашениями.
Ранее в Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях в конце 2019 года и в начале 2020 года.
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