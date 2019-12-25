В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

Работодатели в России в соответствии с Трудовым кодексом должны выплатить сотрудникам зарплату за январь в том же размере, что и за другие месяцы, несмотря на длинные новогодние каникулы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.

«Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников, получающих оклад, Трудовым кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты», — заявил замглавы Роструда Иван Шкловец.

В случае если сотрудники работают по сдельной оплате, им полагаются дополнительные выплаты за дни, в которые они не привлекались к труду.

Размер и порядок таких выплат определяются коллективным или трудовым договором или другими соглашениями.

Ранее в Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях в конце 2019 года и в начале 2020 года.

Эксперт Александр Сафонов в беседе с URA.RU предупредил, что введение выходного дня 31 декабря чревато для России новыми социально-экономическими проблемами.