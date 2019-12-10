Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в конце и начале года

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости России Иван Шкловец напомнил, что россиян в конце 2019 года и в начале 2020 года ожидает двухдневные рабочие недели.

«Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря», — цитирует его Интерфакс.

Вместе с этим он указал, что новогодние каникулы закончатся 8 января 2020 года и уже 9 января россияне должны будут выйти на работу. Однако 9 число выпадает на четверг, поэтому после праздников людей также «ждёт двухдневная рабочая неделя».

Как добавил Шкловец, если работодатель вдруг пожелает сделать 31 декабря выходным днём, то ему необходимо будет подготовить соответствующее распоряжение, а также решить вопрос с оплатой труда в этот день.

Ранее в Роструде рассказали, что новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним целый отпуск или его часть, при соблюдении нескольких условий. Как напомнили в ведомстве, в соответствии со ст. 122 ТК работник может взять первый отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. В него можно уйти и раньше — по соглашению сторон.

В ноябре эксперт Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил инициативу объявить 31 декабря выходным днём, отметив, что такое нововведение для России чревато новыми социально-экономическими проблемами.