В Ростовской области отравились 25 человек

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В городе Шахты Ростовской области у 25 человек выявлена острая кишечная инфекция после употребления продукции предприятия «Суши-микс». Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
В Ростовской области отравились 25 человек
  • РИА Новости

«Проводится эпидемиологическое расследование. Предположительный путь передачи — пищевой. Составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия общественного питания, материалы направлены в суд с целью решения вопроса об административном приостановлении деятельности предприятия», — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре сообщалось, что более 30 работников ижевского электромеханического завода «Купол» обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после посещения столовой предприятия.

2 ноября следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребёнка в ресторане казанского отеля «Кристалл».

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