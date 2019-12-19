В Ростовской области отравились 25 человек

В городе Шахты Ростовской области у 25 человек выявлена острая кишечная инфекция после употребления продукции предприятия «Суши-микс». Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

РИА Новости

«Проводится эпидемиологическое расследование. Предположительный путь передачи — пищевой. Составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия общественного питания, материалы направлены в суд с целью решения вопроса об административном приостановлении деятельности предприятия», — говорится в сообщении ведомства. В ноябре сообщалось, что более 30 работников ижевского электромеханического завода «Купол» обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после посещения столовой предприятия. 2 ноября следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребёнка в ресторане казанского отеля «Кристалл».